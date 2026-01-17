Ospitalità e Ristorazione nel 2026 | la nuova centralità della sala

Nel 2026, l’ospitalità e la ristorazione si concentrano sempre più sulla rinnovata centralità dell’esperienza in sala. Questa tendenza riflette un impegno a migliorare il servizio e l’accoglienza, valorizzando il ruolo dello spazio e del personale. Analizzando i principali sviluppi previsti, si può comprendere come le nuove modalità di gestione e di relazione con i clienti stiano modellando il settore in modo sostenibile e innovativo.

Volete scoprire alcuni trend relativi a Ospitalità e Ristorazione nel 2026. Proviamo a fare chiarezza in merito all'annata (2026) della nuova centralità della sala. IL 2026 SARA' DAVVERO L'ANNO DI SVOLTA PER L'OSPITALITA' ITALIANA? E RIGUARDO AI TREND RISTORAZIONE SI PUO' DIRE CHE.. Il 2026 si prepara a essere un anno di svolta per l'ospitalità Made in Italy. La ristorazione d'eccellenza, già oggi in estrema trasformazione, sta ridefinendo in maniera consistente a nostro avviso il ruolo della sala, dell'accoglienza. Ma anche dell'esperienza complessiva, a 360 gradi. Le nuove generazioni di professionisti – come gli under 30 protagonisti di Emergente Sala (finale 2025 a cui abbiamo partecipato in giuria nei mesi scorsi) – stanno portando un cambio di passo che influenzerà a nostro modo di vedere tutto il settore.

Magris supporta numerose realtà dell’ospitalità, del Villaggio Olimpico e della ristorazione di Milano Cortina 2026, come fornitore di macchine e prodotti per l’igiene e la pulizia. Un contributo concreto a uno degli eventi sportivi più importanti al mondo. #Mag - facebook.com facebook

