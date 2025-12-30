A Vibo Valentia la presentazione del romanzo L’Ultima Notte di Maurizio Bonanno

Vibo Valentia ospiterà la presentazione del romanzo “L’Ultima Notte” di Maurizio Bonanno, prevista per sabato 3 gennaio 2026 alle ore 17. L’evento offre l’opportunità di approfondire un’opera che affronta temi di rilievo, in un contesto culturale significativo per la città. Un’occasione per incontrare l’autore e discutere del suo lavoro in un ambiente ricco di storia e tradizione.

Vibo Valentia si prepara ad accogliere un appuntamento culturale di rilievo con la presentazione del romanzo “L’Ultima Notte” di Maurizio Bonanno, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 17.30 presso il 501 Hotel, in via E. Bucciarelli. L’iniziativa è promossa dal Lions Club Vibo Valentia, nell’ambito delle attività culturali sostenute da Lions International, e si inserisce in un percorso di valorizzazione della letteratura come strumento di riflessione e dialogo civile. Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Domenico Caporale, presidente del Lions Club Vibo Valentia. Seguiranno gli interventi di Andrea Lanza, docente Unical, e di Domenico Sorace, avvocato e scrittore, che offriranno una lettura critica dell’opera, soffermandosi sui temi, sul contesto narrativo e sulla forza simbolica del romanzo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

