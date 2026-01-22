Lettere a Francesca a Salerno la presentazione del libro di Enzo Tortora con Francesca Scopelliti

Questa giustizia può colpire anche te.. dal caso Tortora al caso Italia. Tantissimi i "Tortora" ignoti incontrati con Nessuno tocchi Caino in questi decenni nelle illegali sovraffollate carceri italiane, spesso torturati fino alla morte, alla morte per pena, senza la possibilità di essere difesi.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Francesca Scopelliti: «Il processo a Tortora non è mai finito»Francesca Scopelliti, compagna di Enzo Tortora e presidente del comitato «Cittadini per il sì», sottolinea come il processo a Tortora non sia mai stato definitivamente concluso.

