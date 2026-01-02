Cani lasciati morire tra fame e sofferenza | doppio intervento dei Forestali nel Casertano

Durante le festività, i Carabinieri Forestali del Casertano hanno effettuato due interventi nel comprensorio matesino, trovando numerosi cani lasciati in condizioni di grave abbandono, affamati e sofferenti. Questa situazione evidenzia l'importanza di interventi di tutela e di sensibilizzazione sul benessere animale, per prevenire abusi e abbandoni che compromettono la vita degli animali e la loro dignità.

Affamati, sofferenti, completamente abbandonati al loro triste destino. È in queste condizioni che versavano diversi animali a quattro zampe rinvenuti dai Carabinieri Forestali del Gruppo di Caserta nel corso delle festività, nel comprensorio matesino, durante due distinti interventi. In uno dei casi, una cagnolina è stata trovata legata a una catena, insieme a un cucciolo.

