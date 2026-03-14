Don Torreggiani | 11 anni a Guastalla e l’addio

Lunedì alle 16:00 si terrà l’ultimo saluto a don Piergiorgio Torreggiani, sacerdote di 74 anni, morto lunedì in un incidente sulla strada Cispadana. La cerimonia funebre si svolgerà nella Basilica di Pieve di Guastalla, dove si riuniranno amici, familiari e fedeli per ricordare il sacerdote. La notizia della sua scomparsa ha suscitato commozione nella comunità locale.

L’ultimo saluto a don Piergiorgio Torreggiani, sacerdote di 74 anni deceduto lunedì in un incidente sulla Cispadana, si svolgerà lunedì alle 16:00 nella Basilica di Pieve di Guastalla. La cerimonia, presieduta dall’arcivescovo Giacomo Morandi, segnerà il ritorno del feretro nel luogo dove il parroco aveva operato per undici anni fino al 1987, prima di essere sepolto nel cimitero di Meletole di Castelnovo Sotto. Già oggi pomeriggio la salma sarà trasferita nella chiesa di Meletole per una camera ardente e la recita del rosario alle 20:30. Un percorso pastorale che ha plasmato il territorio. La vita di don Piergiorgio non può essere ridotta a un semplice elenco di luoghi, ma rappresenta una mappa vivente dello sviluppo sociale ed economico della Bassa Parmense e Reggiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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