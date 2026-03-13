Lunedì a Pieve di Guastalla i funerali di don Piergiorgio Torreggiani

Lunedì a Pieve di Guastalla si terranno i funerali di don Piergiorgio Torreggiani. La cerimonia si svolgerà presso la chiesa del paese, con la partecipazione di familiari, amici e membri della comunità. La salma sarà presente nella chiesa prima della funzione religiosa, che inizierà nel pomeriggio. La notizia è stata annunciata dalle autorità ecclesiastiche locali.

Reggio Emilia, 13 marzo 2026 - Sono stati fissati i funerali di don Piergiorgio Torreggiani, il sacerdote di 74 anni, attualmente parroco all'Unità pastorale di Ventasso, deceduto lunedì in seguito a un incidente stradale accaduto sulla Cispadana a Boretto, mentre rientrava da un giro per incontrare amici a Luzzara, dove era stato attivo come parroco fino a pochissimi anni fa. La magistratura ha dato il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari. Dopo un esame medico legale richiesto dall'autorità sanitaria di Parma, dove il sacerdote è deceduto, è stato possibile fissare i funerali, che si svolgono lunedì 16 marzo alle 16 alla basilica di Pieve di Guastalla, dove don Piergiorgio aveva svolto il suo primo mandato, fino al 1987.