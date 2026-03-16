A Firenze si svolge la seconda edizione del Guitar Day, che si terrà domenica 22 marzo presso la scuola di musica Demasound in via Reginaldo Giuliani 427. L’evento si svolge tra le 15 e le 20 e vede la partecipazione di Riccardo Onori, noto chitarrista che ha collaborato con Jovanotti. La giornata è dedicata alla musica e alla chitarra, con diversi momenti dedicati alle esibizioni e alle attività.

Firenze, 16 marzo 2026 – La chitarra torna protagonista a Firenze con la seconda edizione del Guitar Day, in programma domenica 22 marzo nella sede della scuola di musica Demasound, in via Reginaldo Giuliani 427, con orario dalle 15 alle 20. La giornata riunirà musicisti, studenti, professionisti e appassionati per un pomeriggio dedicato al mondo delle sei corde, tra dimostrazioni tecniche, incontri con aziende del settore, approfondimenti sul suono e momenti di musica dal vivo. L’iniziativa, ideata e organizzata dalla scuola di musica Demasound, che fa parte del circuito delle Accademie Lizard e che ha come direttore artistico il bassista... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Firenze il Guitar Day 2026 con Riccardo Onori, storico chitarrista di Jovanotti

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