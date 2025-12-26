Perry Bamonte morto lo storico chitarrista dei The Cure

(Adnkronos) – Perry Bamonte, a lungo chitarrista e tastierista dei The Cure, è morto a Londra all'età di 65 anni. A confermarlo è la band britannica, con un messaggio pubblicato sul proprio sito. "È con enorme tristezza che confermiamo la morte del nostro grande amico e compagno di band Perry Bamonte che si è spento

