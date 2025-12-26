È morto Perry Bamonte storico chitarrista e tastierista dei Cure

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto all’età di 65 anni Perry Archangelo Bamonte, storico chitarrista e tastierista dei Cure. A darne notizia è stata la stessa band attraverso il proprio sito web ufficiale, precisando che il musicista si è spento dopo una breve malattia durante le vacanze di Natale. «È con enorme tristezza che annunciamo la morte del nostro grande amico e compagno di band Perry Bamonte, che è venuto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

200 morto perry bamonte storico chitarrista e tastierista dei cure

© Feedpress.me - È morto Perry Bamonte, storico chitarrista e tastierista dei Cure

Leggi anche: È morto Perry “Teddy” Bamonte, storico chitarrista e tastierista dei The Cure: aveva 65 anni

Leggi anche: Perry Bamonte, morto lo storico chitarrista dei The Cure

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

200 morto perry bamonteMorto Perry Bamonte, chitarrista dei Cure negli anni 90-2000 - Perry Bamonte, a lungo chitarrista e tastierista dei Cure, è morto all’età di 65 anni. ondarock.it

200 morto perry bamonte&#200; morto Perry ‘Teddy’ Bamonte, lo storico chitarrista dei Cure. La band: “Ci mancherà enormemente” - Il musicista inglese è deceduto a Londra dopo una breve malattia: aveva 65 anni. msn.com

200 morto perry bamonteE’ morto Perry Bamonte, tastierista e chitarrista dei Cure - ROMA (ITALPRESS) – E’ morto all’età di 65 anni Perry Bamonte, storico chitarrista e tastierista della band britannica The Cure. italpress.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.