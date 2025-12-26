È morto Perry Bamonte storico chitarrista e tastierista dei Cure

È morto all’età di 65 anni Perry Archangelo Bamonte, storico chitarrista e tastierista dei Cure. A darne notizia è stata la stessa band attraverso il proprio sito web ufficiale, precisando che il musicista si è spento dopo una breve malattia durante le vacanze di Natale. «È con enorme tristezza che annunciamo la morte del nostro grande amico e compagno di band Perry Bamonte, che è venuto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

