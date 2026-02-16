Impariamo a conoscerci e scambiarci il buongiorno Prato può aiutare a crescere

Gli studenti della quarta A del Convitto Nazionale Cicognini hanno scritto una filastrocca dedicata a Prato, per promuovere i rapporti tra i cittadini. La poesia invita a conoscere meglio la città e a scambiarsi il buongiorno ogni giorno. La scelta nasce dall’idea di rafforzare il senso di comunità tra gli abitanti, partendo dalle piccole cose. La filastrocca vuole essere un modo semplice per avvicinare le persone e farle sentire parte di un unico grande quartiere.

Una filastrocca dedicata alla città di Prato e scritta dagli studenti della quarta A del Convitto Nazionale Cicognini. "Vorrei una città che sembra un giardino, dove ogni strada è un bel cammino. Senza più smog e con l’aria pulita, per dare più gioia a ogni nostra vita. Vorrei il Bisenzio con l’acqua brillante, pieno di pesci e di verde importante. Sponde fiorite per correre in pace, questo è il posto che proprio mi piace. Vorrei più piazze con tanti colori, senza le auto ma piene di fiori. Piste ciclabili per le biciclette, per fare gare e corse perfette. I muri del centro vorrei colorati, dai sogni di noi bambini disegnati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

