Impariamo a conoscerci e scambiarci il buongiorno Prato può aiutare a crescere
Gli studenti della quarta A del Convitto Nazionale Cicognini hanno scritto una filastrocca dedicata a Prato, per promuovere i rapporti tra i cittadini. La poesia invita a conoscere meglio la città e a scambiarsi il buongiorno ogni giorno. La scelta nasce dall’idea di rafforzare il senso di comunità tra gli abitanti, partendo dalle piccole cose. La filastrocca vuole essere un modo semplice per avvicinare le persone e farle sentire parte di un unico grande quartiere.
Una filastrocca dedicata alla città di Prato e scritta dagli studenti della quarta A del Convitto Nazionale Cicognini. "Vorrei una città che sembra un giardino, dove ogni strada è un bel cammino. Senza più smog e con l’aria pulita, per dare più gioia a ogni nostra vita. Vorrei il Bisenzio con l’acqua brillante, pieno di pesci e di verde importante. Sponde fiorite per correre in pace, questo è il posto che proprio mi piace. Vorrei più piazze con tanti colori, senza le auto ma piene di fiori. Piste ciclabili per le biciclette, per fare gare e corse perfette. I muri del centro vorrei colorati, dai sogni di noi bambini disegnati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Fiorentina, Vanoli: "L'episodio del rigore? Ci può aiutare a crescere. Col Verona come una finale"
Alla vigilia della sfida di Conference League contro la Dinamo Kiev, Paolo Vanoli ha commentato l'episodio del rigore, sottolineando come possa rappresentare un'opportunità di crescita.
Ecco Prato Comunità Educante. Più risorse e tanti ragazzi da aiutare. La città si mobilita per il futuroLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Impariamo a sognare insieme nella nostra città; Benin, il declino del canale degli innamorati di Ganvié. Roba del passato, ora ci sono i social; La nostra vita senza internet. Più relazioni ma meno comodità; Saul Nanni e Deva Cassel: Sembra un sogno. Dal set del Gattopardo ai viaggi tra Giappone e Brasile.
Impariamo a conoscerci e scambiarci il buongiorno. Prato può aiutare a crescereUna filastrocca dedicata alla città di Prato e scritta dagli studenti della quarta A del Convitto Nazionale Cicognini. Vorrei una città che sembra un giardino, dove ogni strada è un bel cammino. lanazione.it
Roma, Juric alla squadra: Impariamo presto a conoscerci, con l'Udinese bisogna vincereIl treno Roma non passa ogni giorno. E Ivan Juric ha deciso giustamente di prenderlo al volo, conscio del fatto che si tratti dell'occasione più grande della sua carriera, almeno finora. Dopo l'addio ... tuttomercatoweb.com
Laureus Italia. . Lo Sport è molto più di una competizione: è lo specchio in cui impariamo a conoscerci. Abbiamo dato il via al Laureus HUB con un confronto su stereotipi di genere, body confidence e il delicato tema dell’abbandono sportivo in età adolescen facebook