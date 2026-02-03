Scuola a Compiobbi conclusa la prima fase della ristrutturazione

La scuola di Compiobbi ha concluso la prima fase dei lavori di ristrutturazione. È stato trasferito l’edificio delle elementari, che prima si trovava a Girone, e ora la struttura è più moderna e funzionale. I lavori sono stati completati in tempi rapidi e senza intoppi, portando a una riqualificazione importante per il quartiere.

È terminata la prima fase della ristrutturazione del plesso scolastico di Compiobbi, dove sono state accorpate le elementari che prima si trovavano a Girone. Da ieri mattina gli alunni della "Pazzino dè Pazzi", in tutto sette classi, hanno preso possesso degli ambienti rinnovati e più sicuri. L'intervento ha riguardato l' adeguamento e il miglioramento antisismico dell'immobile, oltre al rinnovamento degli impianti tecnologici ed elettrici, dell'impianto idraulico, l'installazione di un montascale e la realizzazione di nuovi servizi igienici. Contestualmente sono stati sostituiti anche tutti gli arredi scolastici.

