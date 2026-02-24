Mandello | Mercatino del riuso dei giochi da tavola

Mandello organizza il mercatino del riuso dei giochi da tavola, perché il Comune vuole incentivare il riciclo e ridurre gli sprechi. L'evento si tiene l'ultimo sabato di ogni mese, dalle 15 alle 17, presso l'Atelier Creativo della Scuola Secondaria. Si tratta di un’iniziativa promossa in collaborazione con l’Ordine della Civetta, un gruppo di appassionati di giochi in scatola. I partecipanti portano i loro giochi usati e scambiano con altri appassionati.

Il Comune di Mandello, in collaborazione con l'Ordine della Civetta, gruppo di appassionati di giochi in scatola, ripropone l'iniziativa "Scambio Giochi: Ri-usare è un modo per non sprecare", l'ultimo sabato di ogni mese dalle ore 15 alle ore 17 presso l'Atelier Creativo della Scuola Secondaria di Primo Grado A. Volta in Via Risorgimento 31. Questo sabato, 28 febbraio, verranno raccolti giochi in scatola o di società di qualunque tipo completi di istruzioni, album e figurine, carte da gioco o da collezione, lego o costruzioni, videogiochi e console, giochi per neonati elettronici, in legno o in plastica.