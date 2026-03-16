A batteri spazzini il compito di divorare la plastica negli oceani

Ricercatori del MIT hanno studiato come alcune popolazioni di batteri marini collaborano per decomporre le plastiche biodegradabili negli oceani. Lo studio, pubblicato sulla rivista Environmental Science and Technology, ha analizzato i meccanismi biologici coinvolti in questo processo. La ricerca si concentra sui batteri che agiscono come “spazzini” naturali, contribuendo alla rottura delle plastiche nell’ambiente marino.

(Adnkronos) – Uno studio condotto dai ricercatori del MIT e pubblicato sulla rivista Environmental Science and Technology ha identificato i meccanismi biologici attraverso i quali specifiche popolazioni di batteri marini collaborano per degradare le plastiche biodegradabili. La ricerca evidenzia come il processo di decomposizione non sia opera di un singolo organismo, ma il risultato di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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