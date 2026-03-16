400 km in bici | l’ingegnere italiano verso la Luna

Un ingegnere italiano dell’agenzia spaziale europea ha percorso 400 km in bicicletta tra Leida e Brema. La sua sfida è stata organizzata per celebrare il successo del modulo di servizio della capsula Orion. L’obiettivo era completare il tragitto in una giornata. La distanza è stata coperta in diverse ore di pedalata, senza incidenti o interruzioni significative.

Antonio Preden, ingegnere italiano all’agenzia spaziale europea, ha completato una sfida ciclistica di quattrocento chilometri tra Leida e Brema per celebrare il successo del modulo di servizio della capsula Orion. L’impresa si colloca nel contesto delle imminenti missioni Artemis, con un lancio previsto per il primo aprile che porterà quattro astronauti in un viaggio intorno alla Luna. La scommessa era legata al buon esito della missione senza equipaggio del 2022, ma ora l’attenzione si sposta sulla fase successiva: la partenza da Cape Canaveral con a bordo tre americani e un canadese. Il percorso in bicicletta non è solo un gesto simbolico, ma riflette la tensione e la responsabilità immensa che gravano sul team di ingegneri responsabili della sicurezza dei futuri esploratori dello spazio profondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 400 km in bici: l’ingegnere italiano verso la Luna Articoli correlati 8 marzo: 30 km in bici verso il Navigium Isidis a BacoliLa domenica 8 marzo 2026, un gruppo di ciclisti della FIAB Napoli si dirigerà verso Villa Ferretti a Bacoli per partecipare al Navigium Isidis. Lorenza De Noni: “Farò altri 400 per velocizzarmi verso 800 e 1500. Arrivata a 70 km a settimana”Lorenza De Noni è stata l’ospite dell’ultima puntata dell’anno di Sprint Zone, in onda sul canale Youtube di OA Sport.