8 marzo | 30 km in bici verso il Navigium Isidis a Bacoli

Il 8 marzo 2026, un gruppo di ciclisti affiliati alla FIAB Napoli partirà in bici da un punto non specificato e si dirigerà verso Villa Ferretti a Bacoli per partecipare al Navigium Isidis. La manifestazione coinvolge appassionati di ciclismo che si muoveranno per circa 30 chilometri lungo il percorso. L’evento si svolgerà nella località campana, con l’arrivo previsto presso il sito storico.

La domenica 8 marzo 2026, un gruppo di ciclisti della FIAB Napoli si dirigerà verso Villa Ferretti a Bacoli per partecipare al Navigium Isidis. L'incontro è fissato alle 8:30 in Piazzale Vincenzo Tecchio, con partenza obbligatoria alle 8:45. Questo evento non è una semplice gita domenicale, ma l'apertura ufficiale della stagione della navigazione, rievocando una antica tradizione romana dedicata alla dea Iside. Il percorso coprirà circa 30 chilometri su terreno prevalentemente pianeggiante, portando i partecipanti direttamente nel cuore di una festa storica che unisce sport e cultura classica.

A Bacoli torna il Navigium Isidis: rito, storia e mare a Villa Ferretti

I Cicloverdi Fiab Napoli al Navigium Isidis a Villa Ferretti di Bacoli