Lorenza De Noni | Farò altri 400 per velocizzarmi verso 800 e 1500 Arrivata a 70 km a settimana

Lorenza De Noni, ospite dell’ultima puntata dell’anno di Sprint Zone su OA Sport, condivide i suoi obiettivi di allenamento. Attualmente raggiunge circa 70 km settimanali e punta ad aggiungere altri 400 km per avvicinarsi a traguardi di 800 e 1500 km. Un percorso di crescita e determinazione che riflette la dedizione verso il miglioramento personale nello sport.

Lorenza De Noni è stata l’ospite dell’ultima puntata dell’anno di Sprint Zone, in onda sul canale Youtube di OA Sport. L’ottocentista azzurra ha toccato diversi argomenti tra passato, presente e futuro, dopo un inizio di carriera che ha già fatto intravedere molto e un 2025 che si chiude per lei con 3 titoli Under 20, un terzo posto agli Europei u20 di Tampere e, dulcis in fundo, l’arruolamento nelle Fiamme Azzurre. “Sicuramente si sta chiudendo un anno da incorniciare. Ora poi mi alleno con compagni di squadra che fino a qualche tempo fa non potevo che ammirare. Nadia Battocletti su tutte. Una fonte di ispirazione per me, ma penso per qualsiasi sportivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

