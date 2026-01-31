Basket Serie B Desio riparte Dopo la pausa c’è Capo d’Orlando Attenzione al fattore ’Aldo Moro’

Dopo una settimana di pausa, il Basket Desio torna in campo con la sfida contro Capo d’Orlando. La squadra ha appena rientrato dall’assenza forzata, che ha incluso anche le convocazioni in Nazionale, e ora si prepara a giocare in un impianto nuovo. I biancoblù sanno che il fattore ‘Aldo Moro’ potrebbe fare la differenza, e si stanno allenando duramente per affrontare questa partita importante.

Tornare in campo dopo una pausa di una settimana (con dentro anche le convocazioni in Nazionale) e farlo su un campo "diverso". Questi i due temi forti di Rimadesio-Capo d'Orlando in programma questa sera alle 20.30 toccati da Daniele Quilici nel suo consueto preview. Che poi il palazzetto Aldo Moro proprio diverso non è visto che la Rimadesio lì si allena tutti i giorni ed è la sua casa storica, abituata però a giocare le sfide casalinghe al PalaDesio, oggi indisponibile per l'anticipo di serie A – esigenze televisive - tra Cantù e Venezia. Si torna quindi alle origini e secondo il coach livornese non sarà semplice adattarsi.

