Un attacco ha colpito l’Iran, causando la morte del leader Ali Khamenei, mentre a Teheran le persone sono uscite in strada ad applaudire. La Repubblica islamica ha dichiarato un lutto di 40 giorni e annunciato ritorsioni severe contro Israele e le basi statunitensi nella regione. Nel frattempo, l’aeroporto di Dubai è stato colpito da un attacco. La tensione tra Teheran e i paesi del Golfo si è intensificata di colpo.

La tensione tra Teheran e l’area del Golfo si è improvvisamente alzata dopo l’attacco statunitense e israeliano contro obiettivi iraniani, con la Repubblica islamica che, dopo la morte del leader Ali Khamenei, ha annunciato ritorsioni “durissime” contro Israele e le basi Usa nella regione. Le minacce dei pasdaran hanno avuto ripercussioni immediate anche sugli Emirati Arabi Uniti: a Dubai diversi voli sono stati sospesi o cancellati per motivi di sicurezza, mentre le autorità monitorano l’evoluzione della crisi. Il timore è che l’escalation possa allargarsi, coinvolgendo snodi strategici e logistici del Golfo Persico, area cruciale per traffici commerciali e militari. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Attacco all'Iran, Khamenei è stato ucciso: a Teheran la gente applaude. La Repubblica islamica: «40 giorni di lutto». Colpito l'aeroporto di Dubai

«Abbiamo ucciso Khamenei», i missili di Usa e Israele sull'Iran decapitano il regime. La tv di Stato a Teheran conferma: l'ayatollah è morto. A Dubai droni su hotel e aeroporto, esplosioni a Tel AvivDal nostro inviatoLa aspettavano di notte, col buio, invece la resa dei conti è cominciata in piena luce, quando a Teheran erano le 9 e mezza del...

Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, Trump: «Khamenei è morto, uno dei più malvagi. I raid dureranno fino alla pace in Medio Oriente». Applausi in strada a Teheran. Colpito aeroporto di Dubai, esplosioni a Tel Aviv

Contenuti utili per approfondire Iran.

Temi più discussi: Attacco all'Iran, Khamenei e Pezeshkian obiettivi raid Israele; Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, 'Khamenei è morto'; Iran, Trump studia l’attacco: Khamenei tra gli obiettivi; Stati Uniti e Israele attaccano Teheran. Khamenei è morto.

Guerra Usa-Iran, Teheran conferma: Khamenei è morto. I pasdaran: «Offensiva sarà feroce». Nuove esplosioni a Doha e ManamaGuerra Usa-Iran, gli aggiornamenti in diretta di domenica 1° marzo. La Guida Suprema dell'Iran Alì Khamenei è stata uccisa dai raid Usa e israeliani. Dopo l'annuncio ... leggo.it

Iran, i media confermano: Khamenei è morto. Esplosioni a Dubai e DohaTrump: difendiamo americani da minacce, distruggeremo i missili dell’Iran, non avrà il nucleare. Netanyahu, con attacco Israele-Usa popolo si ribellerà a regime ... ilsole24ore.com

L’attacco di #Trump all'#Iran e la fine di #Khamenei aprono una nuova era. E la storia presenterà il conto anche agli ignavi europei e ai #proPal per i quali decine di migliaia di morti a Teheran non contano nulla - facebook.com facebook

Guerra Usa-Iran, Teheran conferma: Khamenei è morto. Trump: «Buoni candidati per sostituirlo». Attacchi contro le basi americane nel Golfo x.com