Pagelle Como-Bologna i voti della sfida | Cambiaghi croce e delizia

Ecco i voti della partita tra Como e Bologna, valida per la prima giornata di ritorno di Serie A. La sfida si è conclusa con un pareggio 1-1, deciso negli ultimi minuti. Di seguito, i giudizi individuali dei giocatori, con particolare attenzione a Cambiaghi, protagonista di un’andamento altalenante durante l’incontro.

Si è conclusa la partita tra Como e Bologna, valida per la prima giornata di ritorno di campionato di Serie A con le due squadre che si sono spartite la posta in palio con un 1-1 arrivato nel finale. I voti di Como-Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it Partita molto equilibrata in particolare nel primo tempo con il Bologna che è passato in vantaggio al quarto d’oro della ripresa grazie alla rete di Cambiaghi, servito da Castro, bravo nel recuperare la palla in pressing sugli avversari. L’attaccante esterno della formazione di Vincenzo Italiano si è reso protagonista poi di una gomitata che gli è costata il rosso lasciando i suoi in dieci per il resto della sfida. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

