Lazar Samardzic rappresenta una figura complessa nell’Atalanta, tra potenziale inespresso e difficoltà nel valorizzarsi sotto la maglia numero 10. Accanto a lui, altri talenti come Boga, Touré e Zaniolo hanno affrontato sfide simili, spesso segnate da alti e bassi. La storia recente della maglia 10 bergamasca, con Gomez come icona, rende ancora più difficile per i giocatori attuali lasciare un’impronta duratura. Un percorso tra promesse e realizzazioni che

Bergamo. Jérémie Boga, El Bilal Touré, Nicolò Zaniolo, Lazar Samardzic. In comune hanno un grande talento che non è stato ancora espresso appieno nella loro carriera, gli alti e bassi mostrati in campo e, soprattutto, aver indossato la numero 10 dell’Atalanta con risultati esigui — soprattutto se raffrontati a chi nell’ultimo decennio quella maglia l’ha esaltata, vale a dire Alejandro Gomez. Maledizione? Tabù? Peso della maglia? Difficile dare una risposta esatta, ma il dato di fatto è che negli ultimi 5 anni – dall’addio del Papu nel gennaio 2021 dopo i fatti già ben noti – da chi ha portato il numero che chiama estro, fantasia e anche concretezza non sono arrivate certo prestazioni all’altezza delle aspettative. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Samardži? ai margini dell’Atalanta: Firenze osserva e prende posizione

Leggi anche: Colpo grosso dell’Atalanta a Marsiglia: Samardzic al 90’ ammutolisce il Vélodrome

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Samardzic croce e delizia dell’Atalanta. E quella maledizione del numero 10…. - E anche il serbo sta deludendo le aspettative: l'errore contro l'Inter è solo l'ultimo di una serie di punti bassi (che sono pi ... bergamonews.it