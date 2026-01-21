Sporting Club di Martina Franca | Andrea Castellana nuovo direttore sportivo Decisione del consiglio direttivo

Lo Sporting Club di Martina Franca ha annunciato la nomina di Andrea Castellana come nuovo direttore sportivo. La decisione è stata presa dal consiglio direttivo dell’associazione, con l’obiettivo di rafforzare la gestione e lo sviluppo delle attività sportive del circolo. La scelta mira a garantire un contributo qualificato alla crescita del club e alla promozione dello sport nel territorio.

Di seguito il comunicato: Il Consiglio Direttivo dello Sporting Club Asd di Martina Franca ha nominato Andrea Castellana Direttore Sportivo del Circolo. Castellana, giocatore di tennis agonista e istruttore di padel, ricoprirà, a titolo gratuito, un ruolo fondamentale per la vita sportiva del Circolo occupandosi del coordinamento delle attività e dell'organizzazione di gare e manifestazioni in collaborazione con lo staff tecnico dello Sporting Club. "Svolgerò questo incarico con il massimo impegno, dedizione e senso di responsabilità, proseguendo nel solco del lavoro già svolto nel recente passato in qualità di Consigliere.

