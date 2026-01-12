Basket i migliori italiani della 15a giornata di Serie A Saliou Niang firma la doppia doppia sugli scudi anche Ruzzier e il giovane Calzavara

Ecco un’introduzione adatta: La quindicesima giornata della Serie A di basket 2025-2026 ha visto protagonisti alcuni giocatori italiani, tra cui Saliou Niang, autore di una doppia doppia, e le prestazioni di Ruzzier e Calzavara. Questo turno, in attesa del posticipo tra Guerri Napoli e Olimpia Milano, chiude il girone di andata e definisce le squadre qualificate alla Final Eight di Coppa Italia.

La Serie A di basket ha disputato nel weekend la quindicesima giornata per la regular season 2025-2026 in attesa del posticipo di questa sera tra la Guerri Napoli e l'Olimpia Milano che chiuderà il girone di andata e decreterà le otto qualificate alla Final Eight di Coppa Italia. Anche in questo turno i giocatori italiani si sono messi in mostra: andiamo a scoprirli quindi insieme. 9 punti di Lorenzo Uglietti e 8 punti di Luca Severini nella larga vittoria casalinga dell'Unahotels Reggio Emilia sulla Dinamo Sassari (90-68), con 9 punti equamente divisi tra Andrea Mezzanotte e Riccardo Visconti per il Banco di Sardegna.

