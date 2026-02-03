NBA i risultati della notte 3 febbraio | Alterne Sengun decisivo per i Rockets con un doppia doppia bene anche Hornets e 76ers

La notte della NBA ha portato quattro partite, con alterne fortune per le squadre italiane e americane. I Rockets si sono affidati ancora a Sengun, che ha concluso la gara con una doppia doppia decisiva per la vittoria. Bene anche Hornets e 76ers, che hanno conquistato i rispettivi incontri. La giornata si è aperta con una partita giocata anche ieri sera, confermando come il campionato americano continui a riservare sorprese e momenti intensi.

Quattro sono le partite andate in scena nella notte per la NBA, con una di queste disputata ancora nella sera di ieri lunedì 2 febbraio: andiamo a fare un breve riepilogo di quanto accaduto negli States nella Lega cestistica più famosa al mondo. I Charlotte Hornets (23-28) allungano la striscia positiva a sette vittorie consecutive battendo i New Orleans Pelicans (13-39) per 114-95 grazie soprattutto ad un terzo quarto da 29-18 di parziale, con 24 punti e 8 rimbalzi di LaMelo Ball e la doppia doppia sfiorata da Kon Knueppel con 17 punti e 9 rimbalzi – 27 punti di Trey Murphy III e 14 unti con 11 rimbalzi di Zion Williamson tra gli ospiti ma non bastano ad evitare il ko.

