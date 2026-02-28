Inter Chivu a DAZN prima del Genoa | Eliminazione? Il passato non lo possiamo cambiare abbiamo voltato pagina già il giorno dopo Pensiamo agli obiettivi rimasti

Cristian Chivu ha rilasciato un’intervista a DAZN prima della partita tra Inter e Genoa, valida per la 27ª giornata di Serie A 202526. Ha commentato l’eliminazione, affermando che il passato non può essere modificato e che la squadra ha già voltato pagina. Ha poi sottolineato che ora si concentrano sugli obiettivi ancora da raggiungere.