Giorgio Chiellini interviene a DAZN e spiega come la Juventus ha deciso di cambiare strategia. Ha detto che con Boga volevano dare un’alternativa a Yildiz e che per Holm si sono create le condizioni giuste. Chiellini ha anche promesso di fare chiarezza su Icardi e Kolo Muani, promettendo di raccontare tutta la verità.

Chiellini a DAZN: «Con Boga volevamo dare un cambio a Yildiz, per Holm si sono create le condizioni». Le dichiarazioni del dirigente della Juve. Chiellini è intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Parma-Juventus. Le sue parole. BOGA E HOLM – « Cercavamo di trovare un ragazzo che potesse dare un rifiato a Yildiz, lui conosce bene il campionato italiano e può fare bene a gara in corso, poi ci aspettiamo che entri in forma per giocare anche titolare ma sta bene. Holm è un terzino affidabile, dispiace che Joao Mario non si sia integrato bene ma il calcio italiano è diverso dal calcio portoghese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chiellini a DAZN: «Con Boga volevamo dare un cambio a Yildiz, per Holm si sono create le condizioni. Vi dico tutta la verità su Icardi e Kolo Muani»

Approfondimenti su Chiellini DAZN

La Juventus ha trovato il suo nuovo vice Yildiz.

La Juventus non si ferma e continua a muoversi sul mercato.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Chiellini DAZN

Argomenti discussi: En-Nesyri, è finita: Chiellini lo scarica! Ecco che ha detto prima di Juve-Napoli; Juventus, Chiellini: Napoli svolta chiave, su En Nesyri trattativa ferma; Juventus, Chiellini spiega: Ecco perché è saltata la trattativa per En-Nesyri; Dal ruolo di Chiellini nella Juventus a cosa pensano i giocatori di Spalletti, Bonucci: Sono tutti soddisfatti.

Juventus, Chiellini a DAZN: A Napoli toccato il fondo. Ora certezze fortiGiorgio Chiellini, dirigente bianconero, è stato intervistato da DAZN a ridosso di Juventus-Napoli. ti abbiamo fatto una sorpresa con Pjanic. Magari Miralem nuovo ... tuttonapoli.net

Chiellini a DAZN: En-Nesyri? Ragazzo perplesso sulla formula, trattativa ad oggi è chiusa. Certezze forti e solide, dobbiamo dimostrarlo sul campoGiorgio Chiellini è stato intervistato da DAZN a ridosso di Juventus-Napoli. Le parole del dirigente bianconero: ti abbiamo fatto una sorpresa con Pjanic. Magari Miralem nuovo acquisto ... tuttojuve.com

E Kolo Muani Ecco cosa sta succedendo - facebook.com facebook

#KoloMuani in campo dal 1' per Tottenham-Manchester City x.com