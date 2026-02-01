Chiellini a DAZN | Con Boga volevamo dare un cambio a Yildiz per Holm si sono create le condizioni Vi dico tutta la verità su Icardi e Kolo Muani
Giorgio Chiellini interviene a DAZN e spiega come la Juventus ha deciso di cambiare strategia. Ha detto che con Boga volevano dare un’alternativa a Yildiz e che per Holm si sono create le condizioni giuste. Chiellini ha anche promesso di fare chiarezza su Icardi e Kolo Muani, promettendo di raccontare tutta la verità.
Chiellini a DAZN: «Con Boga volevamo dare un cambio a Yildiz, per Holm si sono create le condizioni». Le dichiarazioni del dirigente della Juve. Chiellini è intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Parma-Juventus. Le sue parole. BOGA E HOLM – « Cercavamo di trovare un ragazzo che potesse dare un rifiato a Yildiz, lui conosce bene il campionato italiano e può fare bene a gara in corso, poi ci aspettiamo che entri in forma per giocare anche titolare ma sta bene. Holm è un terzino affidabile, dispiace che Joao Mario non si sia integrato bene ma il calcio italiano è diverso dal calcio portoghese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Chiellini DAZN
La Juventus trova il vice Yildiz: in arrivo Boga dal Nizza. Fatta per Holm, pressing su Kolo Muani
La Juventus ha trovato il suo nuovo vice Yildiz.
Calciomercato Juve, dopo Boga? Ultime su Kolo Muani, lo scambio Holm-Joao Mario, preso un 2006 dal Manchester City!
La Juventus non si ferma e continua a muoversi sul mercato.
Ultime notizie su Chiellini DAZN
Argomenti discussi: En-Nesyri, è finita: Chiellini lo scarica! Ecco che ha detto prima di Juve-Napoli; Juventus, Chiellini: Napoli svolta chiave, su En Nesyri trattativa ferma; Juventus, Chiellini spiega: Ecco perché è saltata la trattativa per En-Nesyri; Dal ruolo di Chiellini nella Juventus a cosa pensano i giocatori di Spalletti, Bonucci: Sono tutti soddisfatti.
Juventus, Chiellini a DAZN: A Napoli toccato il fondo. Ora certezze fortiGiorgio Chiellini, dirigente bianconero, è stato intervistato da DAZN a ridosso di Juventus-Napoli. ti abbiamo fatto una sorpresa con Pjanic. Magari Miralem nuovo ... tuttonapoli.net
Chiellini a DAZN: En-Nesyri? Ragazzo perplesso sulla formula, trattativa ad oggi è chiusa. Certezze forti e solide, dobbiamo dimostrarlo sul campoGiorgio Chiellini è stato intervistato da DAZN a ridosso di Juventus-Napoli. Le parole del dirigente bianconero: ti abbiamo fatto una sorpresa con Pjanic. Magari Miralem nuovo acquisto ... tuttojuve.com
E Kolo Muani Ecco cosa sta succedendo - facebook.com facebook
#KoloMuani in campo dal 1' per Tottenham-Manchester City x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.