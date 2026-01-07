Adottata da bambina dopo la morte della mamma 50 anni dopo lancia un appello sui social e ritrova le sorelle

Dopo 50 anni, Samantha, adottata in tenera età a seguito della perdita della madre, ha deciso di utilizzare i social per cercare i suoi familiari biologici. L’appello ha portato al ritrovamento delle sue sorelle e dei suoi fratelli, offrendo a tutti la possibilità di ricostruire un legame rimasto sospeso nel tempo. Questa storia dimostra come il web possa essere uno strumento per ritrovare le proprie radici e riappropriarsi della propria identità.

