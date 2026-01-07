Adottata da bambina dopo la morte della mamma 50 anni dopo lancia un appello sui social e ritrova le sorelle
Dopo 50 anni, Samantha, adottata in tenera età a seguito della perdita della madre, ha deciso di utilizzare i social per cercare i suoi familiari biologici. L’appello ha portato al ritrovamento delle sue sorelle e dei suoi fratelli, offrendo a tutti la possibilità di ricostruire un legame rimasto sospeso nel tempo. Questa storia dimostra come il web possa essere uno strumento per ritrovare le proprie radici e riappropriarsi della propria identità.
Samantha, 50 anni, adottata dopo la morte della madre, ha lanciato un appello sui social per ritrovare le sue sorelle e i suoi fratelli. Quattro di loro hanno risposto al suo messaggio. Una storia a lieto fine che arriva dal Veneto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
