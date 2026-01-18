WWE | Santos Escobar torna a sorpresa alla AAAattacco a El Hijo del Dr Wagner Jr

Santos Escobar ha effettuato un inatteso ritorno alla AAA durante il debutto su Fox in America Latina, segnando un momento importante per la promotion messicana. Il wrestler ha attaccato El Hijo del Dr. Wagner Jr., confermando il suo ruolo centrale nel panorama della Lucha Libre. Questo evento ha suscitato interesse tra gli appassionati, evidenziando la rilevanza del ritorno di Escobar nel contesto internazionale.

Santos Escobar ha fatto il suo clamoroso ritorno alla Lucha Libre AAA Worldwide sabato scorso, proprio durante lo storico esordio della promotion messicana su Fox in America Latina. Il wrestler, attualmente sotto contratto con la WWE, è apparso senza alcun preavviso a Città del Messico mentre El Hijo del Dr. Wagner Jr., campione latinoamericano della AAA, si trovava sul ring a lanciare una sfida. Un individuo mascherato da El Hijo del Fantasma – la maschera appartenuta al padre di Escobar – ha interrotto la scena, avvicinandosi al campione.. @EscobarWWE IS BACK pic.twitter.com7Glpw6O0O2 — WWE (@WWE) January 18, 2026 Dopo avergli stretto la mano e sussurrato qualcosa all’orecchio, l’intruso ha atterrato Wagner Jr. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Santos Escobar torna a sorpresa alla AAA,attacco a El Hijo del Dr. Wagner Jr.

Leggi anche: AAA: Sconfitta per El Hijo del Vikingo ad AAA Alianzas, caos con Dragon Kid e Rey Mysterio protagonista

Leggi anche: AAA: Sconfitta per El Hijo del Vikingo ad Alianzas, caos con Dragon Kid e Rey Mysterio protagonista

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

La Provincia Nuestra Senora de Guadalupe è felice di annunciare la prima professione religiosa di Eliseo Escobar e di Venicio Araujo (Paraguay), Kevin Vasquez (Colombia) e Gastón Zenteno (Argentina) domenica 25 gennaio ad Asuncion (Paraguay) press - facebook.com facebook