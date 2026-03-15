Una serie di curiose, cangianti questioni di ordine tematico e tipologico vengono messe a tema in The Edge of Running Water pubblicato nel 1939 da William Sloane, in chiusura di un dittico – che si intitola The Rim of Morning (letteralmente, ‘l’orlo del mattino’) ed è aperto nel 1937 da To Walk the Night (Attraverso la notte, Adelphi 2024), dedicato all’intreccio fra fantascienza metafisica, thriller psicologico, mystery e orrore cosmico. La traduzione italiana del romanzo, La porta dell’alba (traduzione di Gianni Pannofino, Adelphi, pp. 295, € 20,00) mette a fuoco la complementarità delle due opere rispetto al varco illogico fra il noto e... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - William Sloane, enigmatiche vibrazioni dal margine del visibile

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