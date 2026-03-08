Nel 1999 a Milano nasce la band Le Vibrazioni, con il cantante e chitarrista Francesco Sarcina. La formazione si è poi esibita in diverse città italiane, preparando il suo tour nazionale. Le Vibrazioni tornano in scena con una serie di concerti che coinvolgono fan di diverse generazioni. La band, nota per il suo stile musicale, ha annunciato le date delle prossime tappe del tour.

Correva l’anno 1999 e nella operosa, anche dal punto di vista musicale, Milano del tempo nasceva la band Le Vibrazioni, con il carismatico Francesco Sarcina, cantante e chitarrista. Un gruppo ancora oggi pronto a regalare emozioni al suo pubblico e sta intraprendendo un tour che lo porterà anche in terra di Siena. Saranno infatti al Palamontepaschi di Chianciano Terme sabato 11 aprile (ore 21,30) per l’anteprima del loro tour nazionale, evento organizzato con il contributo del Comune di Chianciano Terme. Di recente hanno partecipato al Festival di Sanremo del 2022 con il brano "Tantissimo" e l’anno successivo come ospiti nella serata delle cover assieme ai Modà con "Vieni da me". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le Vibrazioni, anteprima del tour nazionale

