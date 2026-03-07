enigmatiche intermittenze nordiche

A Helsinki, città accogliente ma caratterizzata da una diffidenza diffusa, le relazioni tra le persone risultano spesso tese e distanti. La città, frequentata da individui di diverse origini e culture, vede spesso episodi di intermittenze nordiche che creano un senso di mistero e di enigmatica lontananza nelle interazioni quotidiane. Le scale pubbliche sono uno dei luoghi in cui si percepiscono maggiormente queste dinamiche.

In una Helsinki mèta di individui provenienti da ogni parte del mondo e portatori di differenti culture e linguaggio, le relazioni umane sono prosciugate da una profonda diffidenza: sulle scale dei palazzi, i vicini si salutano appena; nelle strade ciascuno è per gli altri un anonimato imprevedibile. Questo è lo scenario di Notturno elettronico, brillante romanzo d’esordio di Hugo Bertello (pp. 186, euro 16). Le trame umane, però, non sono così per una loro insondabile natura, o magari per il clima rigido del nord Europa: a renderci estranei gli uni agli altri è ovunque uno svuotamento algoritmico della vita in comune. La pretesa esattezza che la modernità ha imposto all’esperienza ha ridotto le nostre vite alla loro pura quantità, privandole della loro anima. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

