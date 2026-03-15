Voto tolto a giovani e stranieri | brutta pagina

Da lanazione.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le primarie del centrosinistra si terranno presto, dopo l’approvazione del regolamento da parte di tutte le forze politiche coinvolte. Tuttavia, la decisione di escludere alcuni gruppi, come giovani e stranieri, dal diritto di voto ha suscitato forti contestazioni. La questione divide l’opinione pubblica, mentre le tensioni tra i partiti continuano a crescere.

Le primarie del centrosinistra si faranno, è ufficiale. Il regolamento è stato approvato da tutte le forze politiche, anche se le contestazioni non si placano. Dopo le polemiche del fronte-Capecchi per le modifiche successive alla prima stesura, dal fronte-Nesi è arrivato l’attacco di Bernard Dika: "Al tavolo della coalizione che ha definito le regole delle primarie del centrosinistra, il Pdaveva proposto di permettere il voto ai sedicenni, ai diciassettenni e ai cittadini dell’ Unione Europea che vivono nella nostra città – ripercorre il sottosegretario di Giani –. Alcune forze politiche hanno chiesto di escluderli dal voto minacciando di uscire dalla coalizione se questo non fosse stato fatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

voto tolto a giovani e stranieri brutta pagina
© Lanazione.it - "Voto tolto a giovani e stranieri: brutta pagina"

Articoli correlati

Ministri in città, Europa Verde all'attacco: "Brutta pagina per Forlì, Tajani le spara grosse"Polemica politica dopo la visita del vicepremier, Mengozzi e Ronchi: "Amministrazione in cerca di consensi per la Capitale della Cultura, ma i nostri...

Carlo Salvioni: “Al referendum sulla giustizia voto sì, va tolto potere alle correnti”Il presidente onorario del Comitato antifascista di Bergamo si esprime in merito alla consultazione popolare del 22 e 23 marzo “Al referendum sulla...

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.