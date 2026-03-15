Voto tolto a giovani e stranieri | brutta pagina

Le primarie del centrosinistra si terranno presto, dopo l’approvazione del regolamento da parte di tutte le forze politiche coinvolte. Tuttavia, la decisione di escludere alcuni gruppi, come giovani e stranieri, dal diritto di voto ha suscitato forti contestazioni. La questione divide l’opinione pubblica, mentre le tensioni tra i partiti continuano a crescere.

Le primarie del centrosinistra si faranno, è ufficiale. Il regolamento è stato approvato da tutte le forze politiche, anche se le contestazioni non si placano. Dopo le polemiche del fronte-Capecchi per le modifiche successive alla prima stesura, dal fronte-Nesi è arrivato l’attacco di Bernard Dika: "Al tavolo della coalizione che ha definito le regole delle primarie del centrosinistra, il Pdaveva proposto di permettere il voto ai sedicenni, ai diciassettenni e ai cittadini dell’ Unione Europea che vivono nella nostra città – ripercorre il sottosegretario di Giani –. Alcune forze politiche hanno chiesto di escluderli dal voto minacciando di uscire dalla coalizione se questo non fosse stato fatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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