Carlo Salvioni | Al referendum sulla giustizia voto sì va tolto potere alle correnti

Carlo Salvioni ha annunciato che voterà sì al referendum sulla giustizia. Dice di aver preso questa decisione analizzando la riforma nel merito, senza lasciarsi influenzare dalle opinioni politiche o dagli schieramenti. Salvioni vuole che si riduca il potere delle correnti e che si faccia una scelta basata sui contenuti della legge.

"Al referendum sulla giustizia voterò convintamente sì. Ho preso questa decisione guardando la riforma nel merito, lasciando perdere le posizioni e gli schieramenti politici". Così l'avvocato Carlo Salvioni, presidente onorario del Comitato antifascista di Bergamo, si esprime in merito alla consultazione popolare del 22 e 23 marzo. "Quello che dà fastidio all'Associazione Nazionale Magistrati – specifica – è il ricorso al sorteggio, perché toglie il potere alle correnti, che confinano il merito a un ruolo inferiore rispetto all'appartenenza.

