Ministri in città Europa Verde all' attacco | Brutta pagina per Forlì Tajani le spara grosse

Due giorni di visite ufficiali hanno portato a Forlì i ministri Antonio Tajani e Carlo Nordio, suscitando reazioni dure da parte di Europa Verde. L’associazione critica le dichiarazioni di Tajani, ritenute esagerate e inopportune. La polemica si accende mentre si discute di progetti per lo sviluppo locale. La presenza dei ministri ha attirato l’attenzione di molti cittadini e degli operatori economici. La vicenda resta al centro del dibattito pubblico nella città.

Polemica politica dopo la visita del vicepremier, Mengozzi e Ronchi: "Amministrazione in cerca di consensi per la Capitale della Cultura, ma i nostri musei sono chiusi o smantellati" Sono stati due giorni di visite istituzionali per Forlì quelli appena trascorsi, che hanno visto in città la presenza dei ministri Antonio Tajani e Carlo Nordio. Non si fanno attendere, però, delle polemiche all'interno del mondo politico. “L’arrivo di Tajani a Forlì è stato una brutta pagina per la città, gestita da una amministrazione che cerca consensi presso il Governo, sapendo di non avere le carte per la candidatura a capitale della cultura - affermano Cristina Mengozzi e Alessandro Ronchi di Europa Verde - Verdi Forlì -. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Referendum giustizia, in arrivo in città due big del governo: i ministri Nordio e TajaniA Forlì, i ministri Nordio e Tajani arrivano per sostenere il sì al referendum sulla giustizia, che si terrà tra poco più di un mese.

