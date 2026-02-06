La polizia ha notificato due multe a locali nel quartiere Vomero di Napoli per aver allestito dehors senza rispettare le regole. I gestori avranno trenta giorni di tempo per adeguarsi alle disposizioni previste dalla concessione. Ora si attende la risposta dei locali, mentre le autorità continuano a controllare le strade del quartiere.

Tempo di lettura: 2 minuti Trenta giorni di tempo per conformarsi a quanto prevede la concessione per i rispettivi dehors. Altrimenti, ai primi di marzo scatterà la decadenza dal titolo di occupazione di suolo pubblico. E’ quanto prescrive la comunicazione inviata a due noti locali pubblici del Vomero, inviata dal Suap del Comune di Napoli (Sportello Unico per le Attività Produttive). Gli esercizi si trovano in via Scarlatti e via Luca Giordano. Nei loro confronti, è stato avviato il procedimento per la dichiarazione di inefficacia giuridica della Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dehors fuorilegge nel quartiere Vomero di Napoli, notifiche a due locali

Approfondimenti su Vomero Dehors

A Napoli, il caos dehors continua a suscitare tensioni tra esercenti e attivisti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Vomero Dehors

Il dehors sotto sequestro (della pizzeria chiusa da 7 anni) che nessuno può rimuovereIl locale era stato inaugurato il 13 settembre 2019 come pizzeria di ampie dimensioni, completa di dehors. Tuttavia l’attività ha cessato da tempo di essere operativa e oggi risulta chiusa al pubblico ... torinoggi.it

"Napoli, controlli in Piazza Carlo III: sequestrati 5 dehors abusivi per violazioni urbanistiche e paesaggistiche Massiccia operazione di controllo della Polizia Locale di Napoli in Piazza Carlo III, finalizzata al contrasto dell’occupazione abusiva di suolo pubblico facebook