Dehors fuorilegge nel quartiere Vomero di Napoli notifiche a due locali
La polizia ha notificato due multe a locali nel quartiere Vomero di Napoli per aver allestito dehors senza rispettare le regole. I gestori avranno trenta giorni di tempo per adeguarsi alle disposizioni previste dalla concessione. Ora si attende la risposta dei locali, mentre le autorità continuano a controllare le strade del quartiere.
Tempo di lettura: 2 minuti Trenta giorni di tempo per conformarsi a quanto prevede la concessione per i rispettivi dehors. Altrimenti, ai primi di marzo scatterà la decadenza dal titolo di occupazione di suolo pubblico. E’ quanto prescrive la comunicazione inviata a due noti locali pubblici del Vomero, inviata dal Suap del Comune di Napoli (Sportello Unico per le Attività Produttive). Gli esercizi si trovano in via Scarlatti e via Luca Giordano. Nei loro confronti, è stato avviato il procedimento per la dichiarazione di inefficacia giuridica della Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). 🔗 Leggi su Anteprima24.it
