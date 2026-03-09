Bergamo troppi recinti tra dehors e fioriere | via al riordino di piazza Vecchia

A Bergamo, piazza Vecchia, tra le più affascinanti d’Italia, si prepara a un intervento di riordino. Attualmente, sono stati installati numerosi recinti tra dehors e fioriere, creando un disordine visivo. Le autorità hanno deciso di intervenire per ripristinare l’aspetto originale della piazza, coinvolgendo le istituzioni e i gestori dei locali per definire un nuovo assetto.

Bergamo – È una delle piazze più belle d'Italia. Nel cuore di Città Alta, piazza Vecchia è meta di migliaia di visitatori, incantati dall'armonia architettonica, dall'atmosfera senza tempo e dai maestosi edifici che vi si affacciano: il Palazzo della Ragione (risale alla fine del 1100), la più antica sede comunale lombarda esistente, la Torre Civica, detta il Campanone, la fontana del Contarini, donata alla città nel 1789 dal Podestà Alvise Contarini, il Palazzo Nuovo, sede del Comune fino al 1873 e oggi della Biblioteca Angelo Mai, che conserva un patrimonio librario d'inestimabile valore. Da qualche anno, però, la visuale di piazza Vecchia è "deturpata" dai dehors e dai tavolini dei bar e dei locali presenti nello spazio pubblico.