I nostri amici si stanno lasciando e solo noi continuiamo a rimanere insieme Quindi o è sfiga o stare insieme è un privilegio | Nuzzo e Di Biase a teatro

Corrado Nuzzo e Maria Di Biase portano in scena uno spettacolo che affronta con semplicità e sensibilità il tema delle relazioni di coppia. Attraverso dialoghi e riflessioni, esplorano le dinamiche di un legame affettivo, tra ironia e realtà, offrendo uno sguardo sincero e rispettoso su un aspetto universale della vita. Uno spettacolo che invita alla riflessione senza enfasi, con un approccio chiaro e sobrio.

“Totalmente Incompatibili”. Ironia o realtà? Sta di fatto che Corrado Nuzzo e Maria Di Biase hanno deciso di mettere in piazza, anzi sul palco dei teatri italiani il tema del rapporto e dei sentimenti in una coppia. Lo show prende il via il 16 gennaio dal Teatro dell’Aquila di Fermo. Lo spettacolo arriva dopo “Delirio a due” di Eugène Ionesco, per la regia di Giorgio Gallione, che in due anni di tournée e in oltre 100 repliche ha registrato tutti sold out. Consapevoli che non si può ridere di tutto e di tutti, rimangono comunque convinti a provarci fino in fondo. In questo spettacolo troveranno un punto di accordo o resteranno totalmente incompatibili? Com’è nata l’idea di questo spettacolo e quali sono stati gli spunti che vi hanno ispirato a scriverlo? L’idea nasce dalla considerazione che tutti i nostri colleghi, tutti i nostri amici si stanno lasciando e solo noi continuiamo a rimanere insieme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

