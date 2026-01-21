Pochi minuti un paio di dadi e tanta voglia di stare insieme | la scienza conferma che i giochi da tavolo sono il miglior allenamento per la mente

I giochi da tavolo sono un passatempo apprezzato da molte generazioni, capace di stimolare la mente e favorire la socializzazione. Bastano pochi minuti, qualche dado e la volontà di condividere un momento insieme per creare un’occasione di svago e confronto. La scienza sottolinea i benefici di queste attività, che rafforzano le capacità cognitive e promuovono il legame tra le persone, rendendo ogni incontro più ricco e significativo.

I giochi da tavolo rappresentano da sempre un rito collettivo, un modo per accorciare le distanze tra le generazioni o per animare una serata tra amici. Al di là del divertimento e delle inevitabili dispute sulle regole, una nuova ricerca dell' Università dell'Oregon suggerisce che questa attività possa avere effetti profondi e duraturi sullo sviluppo cognitivo, agendo come una vera e propria palestra per la mente. Giochi da tavolo anni 80. guarda le foto I benefici dei giochi da tavolo per l'apprendimento. Lo studio, basato sull'analisi di 18 ricerche precedenti, evidenzia come bastino appena 10 minuti di gioco per ottenere benefici misurabili nelle competenze matematiche dei bambini, dall'età prescolare fino ai primi anni della primaria.

