Dopo l’assenza contro l’Udinese, si conoscono i motivi della mancata convocazione di Vlahovic dalla Juventus. Lo staff medico ha deciso di posticipare il ritorno in campo dell’attaccante, motivando la scelta con ragioni di prudenza. La decisione è stata presa per tutelare le condizioni fisiche del giocatore e garantire un recupero adeguato prima di tornare in partita.

Vlahovic Juve: le indiscrezioni svelano i motivi della prudenza dello staff medico che ha spinto a posticipare il rientro in campo dell’attaccante. Il tanto atteso incrocio tra Udinese e Juve in programma questa sera non vedrà tra i suoi protagonisti Vlahovic. Le indiscrezioni pubblicate da Tuttosport hanno chiarito la situazione attorno alle scelte dello staff tecnico del club bianconero. La sua assenza per la trasferta contro l’Udinese ha generato moltissime discussioni tra i tifosi, ansiosi di rivederlo calcare il prato. Il rientro sembrava ormai imminente dopo il periodo ai box, ma le strategie sono cambiate per tutelare l’integrità fisica, evitando inutili azzardi prematuri in questa delicatissima fase. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, retroscena sulla mancata convocazione per l’Udinese: perchè si è deciso di posticipare il rientro. Il motivo

Articoli correlati

Vlahovic è definitivamente tornato: allenamento a pieno regime in gruppo per il serbo, si va verso la convocazione per Udinese JuveNico Gonzalez torna alla Juventus? La posizione di Spalletti è chiara, ma l’argentino ha questa idea sul futuro.

Juve, niente Udinese per Vlahovic: la convocazione salta all'ultimoCattive notizie per Spalletti: i bianconeri dovranno fare ancora a meno dell'attaccante per la prossima trasferta.

Una raccolta di contenuti su Vlahovic Juve

Temi più discussi: Juve-Vlahovic, i retroscena sul rinnovo; Fabrizio Romano - Juventus, ottimismo per il rinnovo di Vlahovic: le cifre. E spunta un retroscena sul Barcellona; Juventus, Vlahovic verso il rinnovo: dettagli e retroscena; La Juve e i cento giorni senza Vlahovic.

Rinnovo Vlahovic: la Juve ha detto sì, ma con una strana decisione!La Juventus ha aperto totalmente al rinnovo di Vlahovic, ma occhio al particolare retroscena. Come riportato dai ... fantamaster.it

Dalla Spagna: dietro il rinnovo di Vlahovic con la Juve c'è pure il no del BarcellonaDusan Vlahovic non sarà l'attaccante che rinforzerà l'attacco del Barcellona. Il club blaugrana aveva ricevuto la sua candidatura. tuttomercatoweb.com

#Juve al lavoro per il rinnovo di #Vlahovic ma… Tutte le mosse sul mercato - facebook.com facebook

ULTIM’ORA – #Juve, sorpresa #Vlahovic: non sarà convocato per l’Udinese x.com