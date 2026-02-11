Webinar gratuiti di Deascuola | Musica Arte ed Educazione Fisica

Deascuola organizza una serie di webinar gratuiti dedicati a insegnanti di musica, arte ed educazione fisica. Gli incontri mirano a mostrare come applicare le nuove Indicazioni Nazionali nelle materie, offrendo strategie pratiche, esempi concreti e materiali pronti all’uso in classe. L’obiettivo è aiutare i docenti a aggiornarsi e a rendere più efficace il loro lavoro quotidiano.

Le Educazioni, come le altre discipline della scuola secondaria di I grado, sono interessate dalle novità introdotte dalle nuove Indicazioni Nazionali: Deascuola propone una serie di webinar gratuiti per supportare i docenti con strategie didattiche operative, spunti concreti e materiali subito utilizzabili in classe. Insegnare Musica – Le nuove Indicazioni Nazionali per Musica 23 febbraio.

