Lite tra automobilisti uno dei due nasconde in macchina due coltelli e un’accetta

Da ferraratoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Porto Garibaldi due automobilisti sono finiti nel mirino dei carabinieri dopo una lite furiosa. Uno dei due, secondo quanto emerso, aveva nascosto in macchina due coltelli e un’accetta. La scena si è svolta nel pomeriggio di lunedì 2, quando le tensioni tra i due sono esplose e hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I militari di Comacchio sono arrivati sul posto e hanno fermato la situazione.

Nel pomeriggio di lunedì 2, a Porto Garibaldi, una lite tra due automobilisti ha reso necessario l'intervento dei carabinieri di Comacchio, con il supporto di una pattuglia del radiomobile. La segnalazione è arrivata al 112 da parte di uno dei due uomini coinvolti nel diverbio.

Lite tra due dipendenti comunali per una finestra aperta. E uno dei due finisce al pronto soccorso

A La Spezia, oggi si è verificato un incidente tra due dipendenti comunali, a seguito di una lite legata a una finestra aperta.

Coltelli in macchina, due denunce. Nei guai anche una ventiseienne

Durante un'operazione di controllo nel territorio della Spezia, i carabinieri hanno scoperto due persone con coltelli in macchina.

