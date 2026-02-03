Lite tra automobilisti uno dei due nasconde in macchina due coltelli e un’accetta

Questa mattina a Porto Garibaldi due automobilisti sono finiti nel mirino dei carabinieri dopo una lite furiosa. Uno dei due, secondo quanto emerso, aveva nascosto in macchina due coltelli e un’accetta. La scena si è svolta nel pomeriggio di lunedì 2, quando le tensioni tra i due sono esplose e hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I militari di Comacchio sono arrivati sul posto e hanno fermato la situazione.

Nel pomeriggio di lunedì 2, a Porto Garibaldi, una lite tra due automobilisti ha reso necessario l'intervento dei carabinieri di Comacchio, con il supporto di una pattuglia del radiomobile. La segnalazione è arrivata al 112 da parte di uno dei due uomini coinvolti nel diverbio. Una volta sul.

