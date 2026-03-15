L’export di vino italiano sta attraversando un momento complicato a causa delle tensioni geopolitiche in Iran e in Medio Oriente. Le problematiche logistiche, i dazi commerciali e il rallentamento dei consumi a livello globale contribuiscono a creare una situazione di incertezza per tutta la filiera vinicola. La combinazione di questi fattori sta influenzando la disponibilità e la distribuzione del prodotto sul mercato internazionale.

Tra tensioni geopolitiche, dazi commerciali, rallentamento dei consumi globali e difficoltà logistiche, l’export del vino italiano è entrato in una zona di turbolenza che potrebbe avere conseguenze per l’intera filiera. A preoccupare maggiormente i produttori è soprattutto l’instabilità internazionale, aggravata dalle nuove tensioni che coinvolgono il Medio Oriente e il Golfo Persico. Un’area che negli ultimi anni si era affermata come uno dei mercati emergenti più promettenti per il vino italiano e che ora rischia di trasformarsi in un ulteriore elemento di incertezza per un settore già sotto pressione. Il rallentamento del mercato globale del vino. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Vino italiano a rischio a causa della guerra in Iran e della crisi in Medio Oriente

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