parigi nizza 2026 vingegaard fa ancora il vuoto e domina anche la quinta tappa

Nella quinta tappa della Parigi-Nizza 2026, che si è conclusa a Colombier-le-Vieux, Jonas Vingegaard del Team Visma | Lease a Bike ha vinto ancora una volta, rafforzando la sua leadership nella corsa. Il ciclista danese ha dimostrato una superiorità evidente durante tutta la prova, arrivando in prima posizione e consolidando il suo vantaggio in classifica generale.

Jonas Vingegaard mette sempre di più le mani sulla Parigi-Nizza 2026. Il danese del Team Visma Lease a Bike si è imposto nella quinta tappa con arrivo a Colombier-le-Vieux. Un’altra vittoria in solitaria per Vingegaard, che ha attaccato a venti chilometri dal traguardo e ha fatto il vuoto alle sue spalle, imponendosi in totale solitudine. Una tappa caratterizzata dalla fuga di otto corridori: Aleksandr Vlasov (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), Rémi Cavagna (Groupama – FDJ United), Jefferson Cepeda (Movistar Team), Victor Campenaerts (Team Visma – Lease a bike), Ivan Romeo (Movistar Team), Lorenzo Milesi (Movistar Team) e Nicolas Prodhomme (Decathlon CMA CGM). 🔗 Leggi su Oasport.it

