Vincenzo Checchia si candida a sindaco con la coalizione ' Noi per Lucera'

Quattro consiglieri comunali annunciano il loro sostegno alla candidatura di Vincenzo Checchia a sindaco di Lucera. La coalizione ‘Noi per Lucera’ presenta quindi una lista di supporter pronta a partecipare alle prossime elezioni amministrative. La candidatura di Checchia vede coinvolgimento diretto di alcuni rappresentanti dell’attuale consiglio comunale. La campagna elettorale si avvicina con questa alleanza ufficializzata.

Classe 1963, specialista e agente commerciale, ha alle spalle una lunga esperienza amministrativa come consigliere comunale, carica rivestita per la prima volta nel 2014, nonché assessore con diverse deleghe Quattro consiglieri comunali fanno squadra e sosterranno la candidatura di Vincenzo Checchia, per la coalizione ‘Noi per Lucera’ alle prossime elezioni amministrative. Una sfida diretta alla amministrazione uscente guidata da Giuseppe Pitta, dopo cinque anni di opposizione consiliare. Classe 1963, specialista e agente commerciale, ha alle spalle una lunga esperienza amministrativa come consigliere comunale, carica rivestita per la prima volta nel 2014, nonché di assessore con diverse deleghe. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Articoli correlati

Comunali 2027, anche Vincenzo Fazio si candida a sindaco: “A Bologna si può cambiare”Bologna, 4 marzo 2026 – Anche Vincenzo Fazio, anima del comitato 'Attacchiamoci al tram', scende in campo come candidato sindaco per sfidare...

«L’Alleanza Progressista: Vincenzo Ceccarelli come candidato sindaco della coalizione»Arezzo, 28 febbraio 2026 – L’Alleanza Progressista, al termine di un percorso politico condiviso e partecipato, ha scelto unitariamente di indicare...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Vincenzo Checchia

Argomenti discussi: Per Lucera tra tensioni e colpi di scena: Francesca Niro abbandona la candidatura.

Comunali 2026 a Lucera, Vincenzo Checchia candidato sindaco della coalizione Noi Per LuceraIn vista delle elezioni amministrative del 2026 prende forma a Lucera una nuova proposta politica. La coalizione Noi Per Lucera ... immediato.net

La coalizione ‘Noi Per Lucera’ annuncia la candidatura a Sindaco di Vincenzo ChecchiaComunicato Stampa Coalizione Noi Per Lucera I Consiglieri Comunali Francesca Niro, Francesco Aquilano, Pasquale Colucci e Raffaele La Vecchia, nonché i ... lucerabynight.it