Esplosione da un' auto in fiamme paura in piazza della Rovere video

Sabato pomeriggio in piazza della Rovere a Roma, un'auto ha preso fuoco e successivamente è avvenuta un'esplosione. La scena si è svolta sul lungotevere, generando panico tra i presenti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Non sono stati segnalati feriti, ma l'incidente ha attirato l'attenzione di passanti e residenti.

Prima l'incendio, poi una forte esplosione. Paura sabato sul lungotevere a Roma dove un'auto ha preso fuoco. Le fiamme sono divampate a bordo di una Citroen in transito in piazza della Rovere ed hanno poi distrutto la macchina. Numerosi i passanti che hanno ripreso la scena. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Romatoday.it Esplosione in una raffineria, paura enorme: “Fiamme spaventose”Un’esplosione è avvenuta nei pressi della raffineria di petrolio Tupras a Izmit, in Turchia. In fiamme un’auto sotto il cavalcavia della FiPiLi, paura a San MiniatoSAN MINIATO – Fiamme nella notte a San Miniato, dove il rogo di un’autovettura ha fatto scattare l’allarme a ridosso della principale arteria di... Una selezione di notizie su Esplosione da. Temi più discussi: Un boato, poi l'esplosione. Inferno di fuoco in una carrozzeria, 11 auto distrutte; Roma, incendio alla Romanina: carrozzeria in fiamme, il titolare cerca di spegnere il fuoco e si ustiona; Mosca, esplosione contro un'auto della polizia davanti alla stazione: morti un agente e l'attentatore; Pakistan, esplosione in un condominio per una fuga di gas: 16 morti. Un boato, poi l'esplosione. Inferno di fuoco in una carrozzeria, 11 auto distrutteIncendio a Roma, dove le fiamme hanno interessato una carrozzeria. Undici i veicoli coinvolti dal rogo, una persona ha riportato lievi ustioni ed è stata trasportata in ospedale. I fatti sono accaduti ... romatoday.it Ordona, nuovo assalto al postamat: esplosione nella notte ma la cassaforte è vuotaNuovo assalto al postamat di Ordona: esplosione nella notte, cassaforte vuota e ufficio distrutto. La sindaca chiede più sicurezza. blitzquotidiano.it Un'esplosione di felicità Sal Da Vinci vince il Festival di Sanremo e la sua gioia è incontenibile. Dedica il premio alla sua città: Napoli - facebook.com facebook