Caos in viale Verona | investiti mentre attraversano la strada lui è gravissimo

Un grave incidente si è verificato in viale Verona a Trento, dove alcune persone sono state investite mentre attraversavano la strada. La situazione ha generato un notevole traffico e attenzione tra i cittadini. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e fare chiarezza sull’accaduto. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni delle persone coinvolte e sulle cause dell’incidente.

Che fosse successo qualcosa di grosso in una delle strade principali di Trento, viale Verona, lo avevano capito tutti, sia per il forte traffico venutosi a creare che per i contorni della vicenda che si sono delineati minuto dopo minuto.Erano circa le 10 del mattino di ieri, lunedì 29 dicembre.

