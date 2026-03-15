viaggio in emilia romagna

Si intitola ’Sguardi sul paesaggio’ la mostra inaugurata ieri alla Pinacoteca Nazionale di Bologna in occasione della Giornata nazionale del Paesaggio organizzata dal ministero della Cultura: in mostra 60 fotografie selezionate da una giuria. Dopo Bologna (fino al 29 marzo), l’esposizione farà tappa a Cesena, Ravenna, Grizzana Morandi, Gattatico (Reggio-Emilia), il Complesso Parma e Sassuolo. Quello svelato è un viaggio tra paesaggi tutelati che ritraggono molte delle più significative peculiarità della regione. Dai boschi dei crinali più alti alle anse fluviali e gli specchi costieri. Un cammino accompagnato dal fluire dell’acqua, soggetto privilegiato dai laghi appenninici, alle cascate, fino a lagune e saline. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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