Treni | Ferrovia Faentina interamente percorribile Viaggio con Giani Incontro a Marradi con De Pascale Emilia Romagna

Da oggi, la linea ferroviaria Faentina è interamente percorribile, ripristinando il collegamento tra Marradi e Crespino del Lamone dopo oltre due anni e mezzo di interruzioni. La riapertura rappresenta un passo importante per la mobilità locale, in un contesto segnato da eventi climatici estremi. L’evento, che vede la partecipazione di Giani e De Pascale, segna un momento di ripresa e di attenzione alle esigenze della comunità.

Dopo due anni e mezzo e quattro eventi calamitosi (alluvione del 15 maggio 2023, terremoto del settembre 2023, alluvione del 2-3 novembre 2023 e un’ulteriore alluvione nel marzo 2025) i treni sono tornati a percorrere l’intero tragitto della linea ferroviaria Faentina, compreso il tratto Marradi-Crespino del Lamone. Da oggi, 19 gennaio 2026, sulla Faentina tornano a circolare 17 treni nei giorni feriali, con il ripristino dell’orario precedente agli eventi calamitosi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Da oggi, la ferrovia Faentina è nuovamente interamente percorribile, collegando Faenza a Firenze attraverso il Mugello. Questa linea storica, nota come transappenninica, rappresenta un importante collegamento tra la Romagna e la Toscana. Il ritorno alla piena operatività è stato accolto come un traguardo significativo, aprendo nuove opportunità di mobilità tra le due regioni e migliorando i collegamenti ferroviari locali.

A gennaio riapre la tratta Crespino – Marradi della ferrovia Faentina, segnando un importante passo per il trasporto regionale. L'incontro odierno tra l'assessore regionale Filippo Boni e gli amministratori dei Comuni toscani ha confermato l'impegno per il ripristino e lo sviluppo della linea, coinvolgendo attivamente le comunità locali.

