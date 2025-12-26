allerta Arancione in Emilia-Romagna

3.21 Allerta arancione oggi in Emilia-Romagna per il rischio di nuove esondazioni in particolare lungo i fiumi Senio e Idice. Nel Ravennate la notte è trascorsa sotto stretta sorveglianza dopo le piene di Natale,con alcune famiglie già rientrate nelle abitazioni.La Protezione civile mantiene attivo il coordinamento regionale, mentre prosegue il monitoraggio dei corsi d'acqua. A Ravenna piogge deboli e venti di nord-est fino a 70 kmh rendono difficile la situazione sulla costa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

