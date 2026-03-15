Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 del 15 marzo 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio attraverso il servizio Infomobilità. Sono stati forniti dati aggiornati riguardo alle condizioni del traffico e alle eventuali variazioni sulle principali strade e autostrade della zona. La comunicazione si rivolge a chi si sposta in modo da offrire informazioni utili durante la giornata.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a causa di un incidente Ci sono code all'altezza di Castel Gandolfo in direzione di Albano raccomandiamo la dovuta prudenza Passiamo al trasporto marittimo a causa di avverse condizioni meteo è stata soppressa la corsa nave odierna dell'Unità veloce Formia Ponza prevista per 14:30 in chiusura lo sport stasera allo stadio Olimpico si gioca Lazio Milan con calcio d'inizio alle 20:45 Matilde già dal pomeriggio le consuete modifiche alla viabilità con divieti di sosta in zona del Foro Italico e della Farnesina possibili... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 13:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio che inizia dal raccordo anulare dove... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidenti in A1 sulla direttrice... Una raccolta di contenuti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 10:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 07:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 11:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio a causa di un incidente avvenuto ... romadailynews.it La situazione del traffico sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi (venerdì 13 marzo) nel collegamento in diretta di Alessandra Canale di Rai Mobilità a Buongiorno Regione facebook