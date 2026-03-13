Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 13 marzo 2026, Astral ha fornito aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nel Lazio attraverso il servizio Astral infomobilità. Questi dati includono le condizioni del traffico e eventuali disagi lungo le principali direttrici della regione. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per aiutare gli automobilisti a pianificare i propri spostamenti e evitare possibili ritardi.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio che inizia dal raccordo anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Cassia bis Salaria e tra Bufalotta Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano a partire dalla tangenziale est fino a Tor Cervara perso il raccordo sempre in direzione raccordo traffico intenso sulla Flaminia con incolonnamenti a partire dal corso Francia mentre sulla Salaria per la presenza di un cantiere Ci sono code all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 15:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidenti in A1 sulla direttrice... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalla Cristoforo Colombo dobbiamo code per... Tutto quello che riguarda Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio che inizia dal raccordo anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla ... romadailynews.it La situazione del traffico sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi (venerdì 13 marzo) nel collegamento in diretta di Alessandra Canale di Rai Mobilità a Buongiorno Regione - facebook.com facebook